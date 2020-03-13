MSB: Görüşmeler tamamlandı - Son Dakika
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MSB: Görüşmeler tamamlandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

MSB: Görüşmeler tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nda 4 gün süren görüşmeler tamamlandı" denildi.

ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
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