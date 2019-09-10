Son Dakika Haberleri: MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek."
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MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek."

32 dakika önce

MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.

MSB:

MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek." - ANKARA

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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