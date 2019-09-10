MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek."
32 dakika önce
MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek." - ANKARA
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