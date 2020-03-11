MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı - Son Dakika

MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.
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