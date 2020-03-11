MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı - Son Dakika

MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.

MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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