MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2) - Son Dakika

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MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2)
6 saat önce
GÖRÜŞME SON ERDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:47 Kaynak: DHA
GÖRÜŞME SON ERDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.
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