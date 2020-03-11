MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2) - Son Dakika

MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2)

29 dakika önce

GÖRÜŞME SON ERDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı.

MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2), System.String[]

GÖRÜŞME SON ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.

ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
19:42 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru
19:40 Okan Buruk: "Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek"
19:40 Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak...
19:38 Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
19:38 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:44:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]