MSB: Gözlem noktalarına karşı girişimlere karşılık verilecektir - Son Dakika
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MSB: Gözlem noktalarına karşı girişimlere karşılık verilecektir

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, rejim güçlerinin İdlib'deki saldırılarının devam ettiği belirtilerek, "Bölgedeki gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir" açıklaması yapıldı.

MSB: Gözlem noktalarına karşı girişimlere karşılık verilecektir, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, rejim güçlerinin İdlib'deki saldırılarının devam ettiği belirtilerek, "Bölgedeki gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir" denildi.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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