MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu
34 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib
'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve 1 şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.
- Ankara
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