Son Dakika Haberleri: MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu
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MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu

34 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve 1 şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
Twitter, İdlib, Güncel
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