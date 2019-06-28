Son Dakika Haberleri: MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu
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MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlip'te 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, İdlip'te 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlip'te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve 1 şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
İdlip, Güncel
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