Son Dakika Haberleri: Msb: "Gündemdeki Fırat'ın Doğusuna Yönelik Hazırlıklar Kapsamında ABD ve Rusya ile İkili...

Msb: "Gündemdeki Fırat'ın Doğusuna Yönelik Hazırlıklar Kapsamında ABD ve Rusya ile İkili...

2 saat önce

MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.

Msb:
MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:49 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Güncel
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