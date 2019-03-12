Msb: "Gündemdeki Fırat'ın Doğusuna Yönelik Hazırlıklar Kapsamında ABD ve Rusya ile İkili...
2 saat önce
MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.
MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:49 Kaynak: AA
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