Msb: "Gündemdeki Fırat'ın Doğusuna Yönelik Hazırlıklar Kapsamında ABD ve Rusya ile İkili...

MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.

MSB: "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."

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