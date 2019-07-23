Son Dakika Haberleri: MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti

50 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.

MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]