MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti
50 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye
kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara
'da gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabında yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı
'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı" denildi.
ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı