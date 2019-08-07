Son Dakika Haberleri: MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı
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MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması, ayrıca güvenli bölgenin bir barış koridoru olması...

MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması, ayrıca güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındıığnı açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığı'nda 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması ve bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındı.


Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:02 Kaynak: DHA
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