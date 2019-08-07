MSB: "Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü...
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MSB: "Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı.
MSB: "Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı." Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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