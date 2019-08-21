Son Dakika Haberleri: MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık...
Son Dakika Güncel Haber

MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, bakan Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık..., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, bakan Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki bakanın Fırat'ın doğusunda oluşturulacak 'güvenli bölge'ye ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle, "Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, ABD Savunma Bakanı Mark ESPER ile bu gün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan AKAR tarafından görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA



Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama
Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]