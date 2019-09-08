Son Dakika Haberleri: MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak...
Son Dakika Güncel Haber

MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak...

1 saat önce

MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir.

MSB:

MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:58:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]