MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya... - Son Dakika

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya...

6 saat önce

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

MSB:

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA

Suriye, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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