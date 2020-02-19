MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya... - Son Dakika

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya...

7 saat önce

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor.

MSB:

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/ YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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