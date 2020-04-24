MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, tamamen yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik solunum cihazının seri üretimine gelecek ayın içinde geçeceklerini belirterek, " Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" dedi.



Koronavirüsle mücadele kapsamında koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli görev alan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor.



Maske üretim kapasitesini iki kattan fazla artıran fabrikada cerrahi maskeden panaromiğe, KBRN maskelerinden, sağlık personelinin kullandığı N95 maskelerine kadar çok sayıda malzeme, uluslarası standartlara uygun olarak son teknolojiyle üretiliyor.

MKEK bunların yanı sıra tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mekanik solunum cihazı da üretti. Prototipi yapılan ve "Sahra" adı verilen cihazın kısa sürede seri üretimine geçilmesi planlanıyor.



MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.



Tüm kurumların yaptığı gibi koronavirüsle mücadelede MKEK'in de üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini ifade eden Akdere, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Kendi imal ettikleri tezgahlarla birlikte üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Akdere, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdere, ürettikleri cerrahi maskelerin Türk Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti.



Bunların yanı sıra dezenfektan, tulum, siperlik gibi koruyucu malzemeleri de ürettiklerini belirten Akdere, "Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" ifadesini kullandı.



"Haftalık 500 adet üretebilecek altyapı"



MKEK olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini ifade eden Akdere, hazırlanan prototipi Bakan Akar'a sunduklarını hatırlattı.



"Sahra" adı verilen cihazın kısa süre içinde seri üretimine geçmeyi planlanladıklarını dile getiren Akdere, " Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" ifadesini kullandı.

"Sahra" mekanik solunum cihazının özellikleri



Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.



Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.



Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.



3 vardiyada 24 saat üretim



Öte yandan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda 3 vardiya sistemi halinde 24 saat esasına göre çalışılıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, uluslararası standartlara uygun maske ve koruyucu sağlık malzemeleri üretimini sürdürüyor.

Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görevli bulundukları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde ölçülerek takip ediliyor.