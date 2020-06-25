MSB: Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:36 Kaynak: DHA
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