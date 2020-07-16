MSB: Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.