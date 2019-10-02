MSB: Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
52 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Yavaş ile Özoğuz'un bir araya gelmesi sosyal medyayı ikiye böldü Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi