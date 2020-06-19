MSB: "Haftanin'de Pençe Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız,...
MSB: "Haftanin'de Pençe Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, "ara-bul-yok et" parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.
MSB: " Haftanin'de Pençe Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, "ara-bul-yok et" parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Haftanin'de Pençe Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız,... - Son Dakika
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