Son Dakika Haberleri: MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu
Finale kalan Ramil Guliyev'in buruk sevinci Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]