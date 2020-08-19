MSB: "Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, TSK'ye bağlı personelin Hafter'e bağlı milisler tarafından tuzaklanan mayın, EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiği görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya'da bulunan uzman personelimiz, fedakarca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP'leri temizliyor." ifadelerine yer verildi.