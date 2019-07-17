Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakkâri bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz...
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MSB: "Hakkâri bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz...

4 saat önce

MSB: "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
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