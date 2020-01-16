MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen... - Son Dakika

MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen...

6 saat önce

MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

MSB:

MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." - ANKARA

Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:59 Kaynak: İHA
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