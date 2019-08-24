Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı...
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MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı...

1 saat önce

MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere...

MSB:

MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:48 Kaynak: İHA
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