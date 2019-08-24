MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı...
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MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere...
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:48 Kaynak: İHA
MSB: "Hakkari Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
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