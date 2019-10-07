Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3...
Son Dakika Güncel MSB: 'Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3...

MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3...

10 dakika önce

MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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