MSB: "Hakkâri Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir...
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MSB: "Hakkari Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
MSB: "Hakkari Çukurca
'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
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