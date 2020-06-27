MSB: Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:36 Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 09:57 Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi 09:29 Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:51 Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 08:22 Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında 07:31 Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 05:01 Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 04:20 Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım