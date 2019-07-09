MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari
bölgesinde askeri araca PKK
'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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