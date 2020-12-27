Hakkari Valisi Akbıyık, Şemdinli ilçesindeki çığ bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin kaybolduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mirgesav Üs Bölgesi yakınında dün akşam 17.30 sıralarında çığın düştüğü bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Olaydan hemen sonra hudut birliklerinin, JAK timlerinin ve Hakkari AFAD ekibinin bölgeye ulaştığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Saat 19.30 civarı bir personelimize ağır yaralı olarak ulaştı ekiplerimiz. Askerimiz, maalesef Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer personelimizi bulmak üzere şu anda alanda profesyonel ekiplerimiz, Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, JAK timlerimiz, yine arama kurtarma köpekleri, hudut birlikleri, jandarma komandolarımız çalışmalarını sürdürüyor.

Havadan İHA'larımızla arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda alanda 37 profesyonel personel bulunuyor. Biz de burada tümen komutanımız, il jandarma komutanımız, dağ ve komando tugay komutanımız, il emniyet müdürümüz ve kaymakamımızla arkadaşlarımızı koordine etmeye gayret gösteriyoruz. Hedefimiz bir an önce diğer personelimizi de bulmak."