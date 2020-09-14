MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Hakkari Çukurca'da tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet EYP ve 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce imha edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:42 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi - Son Dakika