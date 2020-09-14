MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet EYP ve 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce imha edildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Hakkari Çukurca 'da tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatının imha edildiğini duyurdu.

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