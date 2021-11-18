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MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI - Son Dakika

MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI

18.11.2021 10:35

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiyi olay yerine ulaşan Mehmetçik tarafından kurtarıldığını, helikopterle hastaneye tahliye edildiklerini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiyi olay yerine ulaşan Mehmetçik tarafından kurtarıldığını, helikopterle hastaneye tahliye edildiklerini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik bir aile, ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızı olay yerine ulaşan 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personelimiz kurtardı. Mehmetçiklerimiz tarafından Kale Tepe üs bölgesindeki helikopter pistine taşınan yaralı vatandaşlarımız, doktor muayenesini müteakip helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edildi" denildi.

YARALANAN 5 KİŞİ, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Karakoç köyünde, traktörün ormanlık alanda şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik ailenin, ormanlık alanda traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımızı olay yerine ulaşan 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personelimiz kurtardı. Mehmetçiklerimiz tarafından Kale Tepe Üs Bölgesindeki helikopter pistine taşınan yaralı vatandaşlarımız, doktor muayenesini müteakip helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edildi" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: ANKARA, ABDULLAH KAYA/ (DERECİK) ŞIRNAK, (DHA)-

MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI
MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI
MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova, Mehmetçik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB HAKKARİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ 5 YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI - Son Dakika
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