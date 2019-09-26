MSB: "Hakkari Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA