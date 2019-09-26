MSB: "Hakkâri Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada...
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MSB: "Hakkari Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
MSB: "Hakkari Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
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