MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3...
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MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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