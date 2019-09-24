Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3...
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MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3...

1 saat önce

MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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