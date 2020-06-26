MSB: "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile... - Son Dakika

MSB: "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile...

MSB: "Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile... - Son Dakika
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