MSB: "Hakkâri Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç... - Son Dakika

MSB: "Hakkari Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ile 1 kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA
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