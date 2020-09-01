MSB: "Hakkâri Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç... - Son Dakika

MSB: "Hakkâri Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç...

MSB: "Hakkari Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ile 1 kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak...

MSB:

MSB: "Hakkari Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ile 1 kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Şemdinli, Hakkari, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Hakkâri Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç... - Son Dakika

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