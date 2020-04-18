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MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde...
7 saat önce
MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Hakkari/ Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:03 Kaynak: İHA
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