MSB: "Hakkâri Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran...
MSB: "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Hakkâri Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran... - Son Dakika
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