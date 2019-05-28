Son Dakika Haberleri: MSB: Hakurk'a harekat başlatıldı
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MSB: Hakurk'a harekat başlatıldı

2 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı.

MSB: Hakurk'a harekat başlatıldı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:58 
Irak, Hakurk, Ekonomi
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