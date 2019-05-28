MSB: Hakurk'a harekat başlatıldı
2 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:58
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