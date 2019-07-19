MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde...
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MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
MSB: "Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK
'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi." - ANKARA
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