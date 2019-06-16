MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine...
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MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
MSB: "Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina
ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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