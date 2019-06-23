MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...
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MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
MSB: " Hakurk
'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK
'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak
'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu." - ANKARA
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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