Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...
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MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...

30 dakika önce

MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

MSB:
MSB: " Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Irak, PKK, Hakurk, 3. Sayfa
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