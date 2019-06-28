MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı...
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MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
MSB: " Hakurk
'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK
'lı terörist sayısı 60'a ulaştı." - ANKARA
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