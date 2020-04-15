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MSB: "Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve...
6 saat önce
MSB: "Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
MSB: " Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:19 Kaynak: İHA
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