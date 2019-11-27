Son Dakika Haberleri: MSB: "Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele...
Son Dakika Güncel MSB: 'Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele... - Son Dakika

MSB: "Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele...

6 saat önce

MSB: "Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi.

MSB:

MSB: " Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi."

Hakurk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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