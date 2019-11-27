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MSB: "Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele...
6 saat önce
MSB: "Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: AA
MSB: " Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi."
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