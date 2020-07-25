MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta tespit edilen uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP'leri imha etmeye devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.