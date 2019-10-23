Son Dakika Haberleri: MSB: "Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve...
Son Dakika Güncel MSB: 'Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve...

MSB: "Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve...

28 dakika önce

MSB: "Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.

MSB:

MSB: "Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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