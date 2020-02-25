MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
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