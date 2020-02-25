MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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